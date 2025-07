Adolescente é apreendido por comportamento agressivo e envolvimento com drogas

Na tarde desta quarta-feira (16), a Polícia Civil do Acre (PCAC) apreendeu um adolescente em Cruzeiro do Sul após denúncias de comportamento agressivo e envolvimento com entorpecentes. O jovem foi encaminhado ao Instituto Socioeducativo (ISE), onde ficará internado por determinação judicial.

Segundo relato da avó, que é a responsável legal do menor, os primeiros sinais de agressividade surgiram quando ele tinha apenas 12 anos. A idosa contou ainda que o neto, usuário de drogas, já havia passado por duas internações no ISE uma de 30 dias e outra de 90, mas mesmo após os períodos de reclusão, voltou a cometer atos infracionais.

Ela explicou que o adolescente abandonou a escola e passou a furtar objetos da própria casa para trocá-los por drogas. Diante da piora do quadro nos últimos meses, a avó buscou ajuda de instituições de apoio, como o Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A Polícia Civil já possuía registros anteriores envolvendo o menor, o que reforçou a necessidade da nova medida. Com base na reincidência e na gravidade da situação, a Justiça determinou a internação, cumprida por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

O delegado Vinícios Almeida, que coordenou a ação, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de proteção e segurança. Ele ressaltou que a Polícia Civil tem tratado com seriedade os casos de violência doméstica, inclusive quando os infratores são adolescentes.

"Casos assim exigem firmeza do Estado. É essencial proteger as vítimas e, ao mesmo tempo, oferecer ao jovem a chance de reabilitação. Nosso papel é garantir o cumprimento das decisões judiciais e a segurança da comunidade", declarou o delegado.