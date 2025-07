adolescente-encontrado-morto-fugiu-da-pm-um-dia-antes,-diz-testemunha

A família de Heitor Florencio Nascimento, adolescente de 14 anos encontrado morto no estacionamento de ônibus, no último domingo (20/7), disse à polícia que uma testemunha, não identificada, contou que viu o adolescente fugindo da polícia um dia antes de ser encontrado sem vida, em Santos, litoral sul de São Paulo.

O boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, confirma a ação policial, que acabou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas na região.

No entanto, ao pesquisar o relatório policial da perseguição, não foi localizado nada sobre a presença do adolescente: “Não há qualquer informação da vítima no referido registro”.

Adolescente caiu no estacionamento

No início da tarde do último domingo (20/7), um policial militar, acionado à Avenida Francisco Manoel, no bairro Jabaquara, informou a queda de um corpo em um estacionamento de ônibus. Era de Heitor Florencio Nascimento, que estava desaparecido havia dois dias.

O agente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou que o adolescente já tinha sido encontrado morto.

O pai de Heitor estava no local e reconheceu a vítima, “sem sombra de dúvidas alguma, como sendo seu filho”.

O homem não conseguiu dar mais detalhes às autoridades por estar em estado de choque.

O caso está sendo investigado como morte suspeita pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos. O 2° Distrito Policial da cidade está auxiliando as investigações e, em breve, deve ouvir os policiais envolvidos nas ações.