Adolescente internado após acidente grave precisa de doação de sangue com urgência

Sávio da Silva Rodrigues, adolescente de 15 anos que sofreu um traumatismo craniano ao colidir uma bicicleta motorizada com um ônibus em Rio Branco, está internado em estado grave na UTI do Pronto-Socorro da capital. Ele precisa urgentemente de doação de sangue para realizar uma cirurgia marcada para a manhã esta sexta-feira (12).

A família informa que as doações devem ser feitas no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Acre (Hemoacre), localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2.780, próximo ao Hospital das Clínicas. Qualquer tipo sanguíneo pode ajudar, mas preferencialmente O positivo.

Sávio sofreu afundamento do crânio e precisou ser intubado ainda no local do acidente, que ocorreu na tarde da última terça-feira (8), no cruzamento da rua Tarauacá com a principal via do bairro Mocinha Magalhães. Ele voltava da escola levando outro adolescente na garupa quando tentou atravessar a pista e acabou colidindo com um ônibus.