Adolescente pega carro do avô enquanto ele dormia e bate em postinho

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite do último domingo (27/7) após pegar o carro do avô, sair dirigindo e bater em um Estratégia Saúde da Família (ESF), na Avenida Humberto Martignone, em Piraju, no interior de São Paulo.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o menor tenta fazer manobras com o carro, bate em um portão de uma loja e fica pendurado no alambrado do posto de saúde.

Veja vídeo:

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o boletim de ocorrência diz que o adolescente pegou o carro enquanto o avô dele dormia.

Acidente afetou estrutura de posto de saúde

Nas redes sociais, o Hospital de Piraju afirmou que o acidente envolvendo o adolescente afetou a estrutura da unidade.

Apesar disso, o atendimento no ESF não foi afetado e continuo funcionando normalmente.

“A equipe tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a continuidade dos serviços”, diz a unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada pelo 1° Distrito Policial de Piraju e o carro foi devolvido ao dono.