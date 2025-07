Adolescente que tinha relacionamento com menino que matou a família também planejava assassinar os pais

A adolescente de 15 anos que mantinha um relacionamento virtual com o garoto de 14 que matou os pais e o irmão no Rio de Janeiro também planejava assassinar os próprios pais. A informação consta na investigação feita pela Polícia Civil.

A menina foi apreendida nesta segunda-feira (30) em Água Boa, no Mato Grosso. Ela foi identificada e ouvida pela PC na quinta-feira (26).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Matheus Soares Augusto, a menina foi uma ‘grande incentivadora’ para que o adolescente matasse os pais.

“Pelo contexto dos diálogos, assim que eles se unissem em Mato Grosso, matariam os pais da adolescente. O objetivo final deles era ficar juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse amor proibido entre eles”, disse ao g1.

Se conheceram em um jogo

Os adolescentes, segundo a investigação, se conheceram por meio de um jogo online. A PC acredita que dois fatores motivaram o assassinato: a proibição do relacionamento virtual e o interesse financeiro do adolescente. Ele chegou a pesquisar como sacar o FGTS de uma pessoa morta e queria usar os R$ 33 mil do pai para viajar e encontrar a adolescente.

Os corpos dos mortos foram encontrados na quarta-feira (25), quando policiais foram até a casa da família e sentiram um cheiro forte vindo do local.

Frieza

Segundo a polícia, o menino confessou o crime com frieza. Ele disse que atirou na cabeça dos pais e no pescoço do irmão. Isso ocorreu após os pais não deixarem ele ir se encontrar com a namorada.

A arma que ele usou estava debaixo da cama e era registrada no nome do pai, que era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Ele jogou os corpos na cisterna da casa para ocultar os cadáveres.

O caso veio à tona após a avó do adolescente ir com ele à delegacia para registrar o desaparecimento dos familiares, após não conseguir contatá-los. A polícia disse que o irmão teria engasgado com um caco de vidro e que os pais precisaram sair de casa às pressas para um hospital.