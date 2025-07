Adolescentes são apreendidos após roubos armados e perseguição no centro de Brasiléia

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (10) após uma série de roubos praticados no centro de Brasiléia, no interior do Acre. A dupla foi localizada durante uma ação que contou com perseguição, apreensão de arma de fogo e recuperação de objetos roubados.

Segundo o boletim policial, a operação teve início após um policial militar, que estava de folga, identificar dois jovens em atitude suspeita circulando em uma motocicleta sem placa, com sinais identificadores raspados. O agente, que passou a monitorar a dupla, testemunhou o momento em que um dos adolescentes abordou uma adolescente de 14 anos e a ameaçou com uma arma, levando o telefone celular da vítima, um iPhone.

Durante a tentativa de fuga, os suspeitos caíram da motocicleta. Um deles, de 15 anos, foi contido pelo policial à paisana ainda no local. Com ele, foi apreendida uma espingarda de cano serrado, com numeração raspada, além de duas munições — uma na câmara e outra no bolso. Próximo ao local da abordagem, os militares também localizaram um simulacro de pistola. O segundo adolescente, de 17 anos, conseguiu fugir, mas foi encontrado momentos depois, escondido nos fundos de uma residência próxima, após buscas realizadas com apoio da equipe do GIRO.

Além do roubo contra a adolescente, os adolescentes são suspeitos de outro assalto ocorrido na mesma noite. A vítima, um servidor público de 52 anos, identificado como Charles de Lima Magalhães, relatou ter sido abordado de forma violenta e teve seu celular levado por um dos jovens armados.

Ambas as vítimas compareceram à delegacia e reconheceram os adolescentes como os autores dos crimes. Os dois jovens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foram apresentados com escoriações leves em decorrência da queda da motocicleta durante a tentativa de fuga.

A Polícia apresentou a espingarda com numeração suprimida, o simulacro de arma de fogo e os aparelhos celulares das vítimas como provas do caso. Segundo informações divulgadas posteriormente, o policial que realizou a primeira apreensão soube, após o atendimento da ocorrência, que a adolescente assaltada era sua sobrinha, que não sofreu ferimentos.