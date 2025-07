adriane-galisteu-aos-domingos?-apresentadora-entrega-desejo-de-comandar-novo-programa

O rostinho consagrado do reality rural da Record está pronto para um novo desafio, e para a disputa contra Celso Portiolli e Luciano Huck

Adriane Galisteu, atualmente contratada pela Record, está mais do que pronta para assumir as tardes de domingo. À frente do reality rural da emissora, cuja próxima edição estreia em setembro, a apresentadora revelou que comandar um dominical sempre foi um sonho e que deseja entrar na disputa pela audiência. Segundo ela, o espaço na televisão aberta pode, sim, ser dominado pelas mulheres. Sua última aparição em rede nacional foi na quinta-feira (10/07), durante a final do “Power Couple Brasil 7”, anunciando os preparativos para “A Fazenda 17”.

“O domingo sempre esteve nos meus sonhos. Eu sou de uma geração em que o domingo estava na mão do Gugu e do Faustão. Só tinham homens falando no domingo. E aí, quando você não assistia nem o Gugu, nem o Faustão, tinha o futebol, mais masculino ainda. As mulheres começaram a desbravar o domingo: tem a Patrícia Abravanel, tinha a Eliana, que agora não está mais. Mas as mulheres começaram a dar as caras num lugar super masculino. E eu acho que o domingo ainda pode ser dominado pelas mulheres”, disparou Galisteu para a repórter Luiza Stevanatto, do UOL Splash.

“Não que os homens precisem sair, mas está na vez de as mulheres colocarem a voz aos domingos para a família brasileira. O programa aos domingos é um sonho, não um plano. A vida me provou que eu não posso planejar muito. Até por uma questão de trauma, não planejo muito. Sou uma mulher que vive 100% o meu dia de hoje. Amanhã, não sei. Posso não estar mais aqui. Então, hoje, vivo plenamente”, completou Adriane. Defendendo a atração gravada em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, argumentou: “Eu não tenho dúvida de que o ‘BBB’ e ‘A Fazenda’ são os dois maiores realities do Brasil”.

“Um numa época do ano, o meu em outra época do ano. Eu acho ‘A Fazenda’, disparado, o melhor. Não é porque eu apresento, não. É que ‘A Fazenda’ tem esse lado legal de ver, que é o campo, o bicho, o trabalho. Eu adoro isso!”. Sobre as críticas relacionadas ao confinamento da Record, que classificam a produção como uma baixaria, bateu o martelo: “Isso é uma sacanagem. As pessoas são um pouco preconceituosas. Os maiores barracos de reality aconteceram no ‘Big Brother’. Os mais maldosos, os mais duros. ‘A Fazenda’ é um reality tão grande e representa tanto para o Brasil quanto um ‘Big Brother’. E os grandes barracos que eu já assisti na televisão, de doer na alma, de me fazer chorar junto, foram no ‘Big Brother’”, finalizou a loira.