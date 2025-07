Adriane Galisteu compartilha fotos nuas na praia após comentários sobre magreza

Apresentadora curtiu dia de praia com direito a topless em fotos feitas pelo marido

Adriane Galisteu segue plena! Após repercutir por esclarecer sua relação com o corpo e afirmar que gosta de ser magra, a apresentadora compartilhou novos registros de suas férias em Bodrum, na Turquia, nesta quarta-feira, (16/7). Em clima descontraído, ela posou de costas, fazendo topless, em fotos tiradas pelo marido, Alexandre Iódice.

Em seu perfil no Instagram, Galisteu compartilhou um álbum começando de forma discreta: apareceu exibindo as costas nuas, usando apenas um lenço que no início estava amarrado na cabeça e depois passou a cobrir o bumbum. Aos poucos, foi ousando nos cliques, até chegar a uma foto em que aparece com o bumbum quase à mostra.

Veja as fotos Adriane Galisteu compartilha fotos na praiaFoto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu compartilha fotos na praiaFoto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu compartilha fotos na praiaFoto/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu compartilha fotos na praiaFoto/Instagram/@galisteuoficial Adriane GalisteuFoto: Reprodução/Instagram @galisteuoficial Adriane GalisteuFoto: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Claro que Adriane não mostrou tudo: cortou a parte mais ousada do clique e deixou só o “cofrinho” à mostra. Na legenda, a apresentadora contou que os registros foram feitos pelo marido durante a viagem: “Ela curtindo a praia dela… foto by my love, Alê Iódice, e você curte lenço na praia?”, a comunicadora questionou aos seguidores.

Vale lembrar que Galisteu contou recentemente adotar a filosofia do “como metade e corro o dobro” desde que completou 45 anos. Segundo ela, após a menopausa, foi preciso criar o hábito de treinar e levar a dieta a sério no dia a dia. Mesmo assim, garante gostar do que vê no espelho: “Gosto de me olhar no espelho e me ver magra. E está tudo bem”, afirmou.