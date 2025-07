Advogado de Dona Ruth aponta quando poderia ter começado desavenças com Murilo Huff

Ruth Moreira abriu o coração em uma entrevista para o Fantástico na noite deste domingo (13/7), onde falou sobre quando a relação com Murilo Huff começou a ficar conflituosa. A mãe de Marília Mendonça (1995–2021) relatou que eles sempre tiveram uma relação de respeito antes do pedido da guarda de Léo, seu neto, mas seu advogado demonstrou uma outra visão.

Robson Cunha recordou uma situação que teria deixado sua cliente um pouco chateada com o ex-genro e pai de Léo. “Foi em uma apresentação do Dia das Mães, onde a Dona Ruth sempre deixou claro que não é a mãe, mas em comemorações dessa natureza, geralmente ela acompanha”, começou dizendo.

“Nesse dia ela estava na escola acompanhando e o Murilo participou. Chegou a essa apresentação do Dia das Mães e isso gerou um certo desconforto… Ele era o único homem ali, a Dona Ruth ficou chateada e acabou tendo algumas discussões acerca disso”, acrescentou o advogado.

Na decisão liminar que deu a guarda de Léo para o pai, o juiz afirmou que haveria o emprego de mecanismos típicos de alienação parental, quando um dos responsáveis interfere negativamente no relacionamento da criança com o outro genitor com a intenção de afastar ou prejudicar o vínculo afetivo.

Dona Ruth nega essa situação e afirmou que o neto sempre conviveu com a família do cantor. “Ele ama o pai dele e eu sempre quis que ele convivesse com todo mundo junto. […] Da minha parte não [houve quebra desse desejo], porque ele entrou com esse pedido. É isso que eu queria entender, porque a gente vivia no respeito. […] Havia uma convivência, até ele ir lá e pedir a guarda”, concluiu.