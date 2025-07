Advogado é condenado por atuar a favor de organização criminosa no DF

Um advogado foi condenado por promover e integrar organização criminosa com atuação no Distrito Federal, conforme investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF (FICCO/DF).

De acordo com a Polícia Federal (PF), as apurações revelaram que o condenado utilizava as vantagens da profissão para passar bilhetes contendo ordens internas, instruções financeiras e articulações com grupos criminosos A presos em unidades prisionais.

Leia também

Para tentar despistar as autoridades, o advogado redigia as mensagens em linguagem cifrada, códigos e até expressões jurídicas. A Justiça reconheceu que o réu ultrapassou os limites da atividade profissional ao atuar como “peça-chave na engrenagem criminosa”, segundo a PF.

Ele foi condenado a sete anos, um mês e 10 dias de prisão em regime fechado, além de 18 dias-multa.

A ação da polícia teve apoio do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do DF e Territórios (NUPRI/MPDFT) e faz parte da Operação Fragmento, ofensiva da FICCO/DF contra o crime organizado.

A força é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil do DF (PCDF), Polícia Penal do DF (PPDF), Polícia Militar do DF (PMDF) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).