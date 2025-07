Advogado revela atitude de Murilo Huff que incomodou Dona Ruth

Dona Ruth voltou a comentar sobre a recente situação judicial envolvendo ela e Murilo Huff. O artista pediu a guarda de Léo, filho dele com Marília Mendonça, e expôs várias situações de desentendimento entre ele e Dona Ruth no processo. Murilo obteve a guarda unilateral provisória do pequeno enquanto a ação de guarda corre na Justiça.

Em entrevista ao Fantástico, Dona Ruth comentou sobre toda a situação e afirmou que, antes do processo, os dois estavam em “harmonia” em prol da criação de Léo. “Havia uma convivência até ele ir lá e pedir a guarda”, revelou a mãe de Marília Mendonça na ocasião.

Na ocasião, o advogado de Ruth, Robson Cunha, revelou também que houve um “desconforto” entre Ruth e Murilo após um incidente na escola de Léo.

“Foi em uma apresentação do Dia das Mães, onde a Dona Ruth sempre deixou claro que não é a mãe, mas em comemorações dessa natureza, geralmente ela acompanha”, relatou o advogado.

Segundo Robson, Murilo chegou nesta apresentação e causou desconforto justamente por ser o único homem presente. “A Dona Ruth ficou chateada e acabou tendo algumas discussões acerca disso”, frisou.

Acusações de negligência e alienação parental

Outro assunto abordado na entrevista foi sobre detalhes da decisão judicial. O juiz identificou negligência e alienação parental por meio de provas de que Dona Ruth omitia informações sobre a saúde de Léo de Murilo. Léo é portador de diabetes mellitus tipo 1 e precisa de cuidados específicos e diários.

Ao falar sobre a situação, Dona Ruth garantiu que o cuidado é feito em conjunto com a médica endocrinologista do pequeno e afirmou que Murilo “sempre soube de tudo que acontecia em relação à saúde do menino”. Ela negou que tenha omitido informações dele.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.