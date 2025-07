advogados-petista-e-bolsonarista-trocam-farpas

Ex-secretário nacional de Segurança Pública do governo Lula, o advogado Augusto de Arruda Botelho e o advogado conservador André Marsiglia bateram boca nas redes sociais, em uma publicação do comunicador Rodrigo Constantino.

O jornalista, que mora nos Estados Unidos, lançou um desafio à classe empresarial brasileira: “Ou os empresários derrubam agora o regime tucanopetista, ou o regime derruba de vez nossa democracia e nossa economia”.

1 de 4 Rodrigo Constantino lamentou morte de Preta Gil: “Doença maldita” Reprodução 2 de 4 Advogado atuou na gestão de Flávio Dino no MJSP Vinícius Schmidt/Metrópoles 3 de 4 Augusto de Arruda Botelho foi secretário nacional de Segurança Pública no governo Lula Vinícius Schmidt/Metrópoles 4 de 4 André Marsiglia é professor de Direito Constitucional e crítico de Moraes Reprodução

Botelho ironizou a postagem, fazendo referência ao bloqueio do perfil de Constantino na rede X, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Rodrigo! Nem sabia que você ainda estava por aqui. Não mudou nada, continua com análises da profundidade de um pires”, escreveu.

Em seguida, um seguidor de Constantino rebateu Botelho citando Marsiglia: “Escreveu isso olhando pro espelho, não foi, doutor? Aproveito pra mandar um salve pro André Marsiglia, aquele pra quem você arregou”, comentou. “O especialista em porra nenhuma?”, rebateu o ex-secretário.

Leia também







Marcado no comentário do seguidor de Constantino, Marsiglia respondeu com ironia: “Pra gente autoritária, ser especialista em liberdade de expressão deve ser porra nenhuma mesmo”.

Cargo no governo

Botelho foi secretário nacional de Segurança Pública durante a gestão de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele deixou o cargo com a saída de Dino, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STF.

Marsiglia é professor de direito constitucional e crítico das decisões de Alexandre de Moraes sobre o bloqueio de perfis acusados de disseminação de notícias falsas e incentivo a atos antidemocráticos.