Aeródromos do Acre registram mais de 5 mil voos no primeiro semestre de 2025, aponta Deracre

A aviação regional no Acre alcançou 5.030 voos nos seis primeiros meses de 2025, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

Em junho, foram registradas 1.004 operações em oito aeródromos administrados pelo governo estadual. Feijó liderou a movimentação no mês com 310 voos, seguido por Tarauacá (232), Marechal Thaumaturgo (175) e Porto Walter (106). Jordão, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Xapuri completam a lista.

A maioria das operações, um total de 88%, foi de voos regulares. Também foram registrados voos de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), essenciais para moradores de regiões isoladas.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a aviação segue sendo fundamental para garantir o acesso da população a serviços básicos.

“Com o compromisso do governador Gladson Camelí, seguimos avançando para tornar os aeroportos mais eficientes e seguros. O transporte aéreo continua sendo um elo fundamental entre os acreanos e os serviços que eles precisam”, destacou .

Em 2023, o estado registrou 7.123 voos. Em 2024, esse número saltou para 9.162, um aumento de 28,6%. Com os dados atuais, o Acre caminha para mais um ano de crescimento na aviação regional.