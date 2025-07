Afastado da TV, Gracindo Júnior aparece em reencontro com Maitê Proença

Neste domingo (20/7), Maitê Proença compartilhou registros de um reencontro especial com Gracindo Júnior. Em suas redes sociais, a atriz publicou fotos ao lado do veterano, com quem contracenou em novelas como “Dona Beja”. Longe dos holofotes, o ator vive uma aposentadoria discreta, mas, segundo a artista, segue feliz e cheio de vida.

Em seu perfil no Instagram, Maitê abriu o álbum de fotos da visita a Gracindo. Entre os registros, os dois aparecem se divertindo, relembrando antigas capas de revista e até dançando juntos. Na legenda, Proença se declarou ao amigo de longa data: “A visita foi um encanto. Gracindo – amigo parceiro de tantos e lindos trabalhos – está feliz!”, iniciou.

Gracindo Júnior e Maitê Proença em "Dona Beja"

“O olhar dele é cheio de vida. A gente vê que ele tem paz, tem alegria, e que mostra afetividade por todos que o cercam. Obrigada Daisy querida por cuidar tão bem desse seu companheiro lindo. Ele segue elegante e gentil como sempre foi. A pele brilha e ele está saudável apesar das curvas que o mundo deu. Parabéns e Benzadeus”, disse Maitê.

Gracindo Júnior foi um dos grandes ícones da televisão brasileira nos anos 70, acumulando sucessos desde sua estreia em “A Moreninha”, em 1965. Ao longo da carreira, participou de produções marcantes como “O Jogo da Vida, “Gente Fina”, “O Bem-Amado”, “O Casarão”, “Celebridade” e “Dona Beja”, onde contracenou com Maitê Proença.

Sua última aparição na TV foi na série “Homens?”, da Amazon Prime Video, em 2019. Antes disso, Gracindo também participou de algumas produções religiosas da Record, como “Milagres de Jesus”, “Rei Davi” e “Pecado Mortal”. Desde então, o veterano mantém-se longe das câmeras e leva uma vida discreta e tranquila, como relatado pela artista.