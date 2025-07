Agatha Moreira visita Antonio Banderas em Málaga com outros atores brasileiros

Atriz compartilhou momentos de bastidores ao lado do astro espanhol em suas redes sociais

A atriz Agatha Moreira usou as redes sociais nesta terça-feira (29/7) para dividir com o público imagens inéditas de sua passagem por Málaga, na Espanha, onde participou de um encontro especial com o renomado ator Antonio Banderas. Ela esteve acompanhada dos colegas Carla Diaz e Rômulo Estrela, também convidados pelo anfitrião.

O trio brasileiro foi recepcionado com carinho pelo astro espanhol, que organizou um jantar exclusivo para os convidados. Durante o evento, os atores presentearam Banderas com itens típicos do Brasil, como um par de chinelos e um tamborim verde e amarelo. O ator, bem-humorado, chegou até a tocar o instrumento, entrando no clima festivo da noite.

Veja as fotos Elenco com Antônio BanderasReprodução: Instagram/@agathaamoreiraa Antonio Banderas com seu tamborimReprodução: Instagram/@agathaamoreiraa Encontro especial com o renomado ator Antonio BanderasReprodução: Instagram/@agathaamoreiraa Agatha e AntonioReprodução: Instagram/@agathaamoreiraa Agatha e AntonioReprodução: Instagram/@agathaamoreiraa Agatha e AntonioReprodução: Instagram/@agathaamoreiraa

Leia Também

Em uma das publicações, Agatha refletiu sobre a viagem. “Ir para Málaga andar nas ruas cheias de histórias, pisar no teatro, trocar com artistas que admiro… uma experiência enriquecedora”, escreveu. Ela também compartilhou registros do passeio pelas ruas históricas da cidade natal de Banderas e da visita ao teatro mantido por ele.

A interação entre os artistas brasileiros e o astro europeu encantou os fãs nas redes, que elogiaram a troca cultural e a conexão espontânea entre os convidados. Nos comentários, Rômulo Estrela resumiu o momento como “incrível”, e os vídeos publicados pelo grupo viralizaram rapidamente.

A viagem aproximou os artistas de diferentes países e, além disso, reforçou o interesse mútuo entre o cinema latino-americano e europeu por colaborações mais próximas, como confirmado pelos atores.