Agenda de Guilherme Boulos no Acre é adiada e nova data será definida  

A vinda do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) em Rio Branco, prevista ocorrer para esta quinta-feira (24), foi adiada. O parlamentar viria à capital acreana para o lançamento do livro “Para onde vai a esquerda?”, no entanto, compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Nordeste, fazendo com que houvesse a mudança.

A informação foi confirmada pelo dirigente nacional do PSOL, Jamyr Rosas, nesta quarta-feira (23). Segundo ele, a visita de Boulos ao Acre deve ocorrer em agosto, mas a nova data ainda será definida.

O evento que marcaria o lançamento da obra reuniria apoiadores e militantes do partido em Rio Branco para debater os rumos da esquerda no cenário político nacional.

A organização do encontro aguarda a confirmação da nova agenda para anunciar uma nova programação.