Agro Norte Mitsubishi confirma presença na Expoacre 2025 e reforça tradição com condições especiais

A Agro Norte Mitsubishi chega com tudo na Expoacre 2025 e promete movimentar ainda mais a maior feira agropecuária do Acre. Presente nos momentos mais marcantes da história do evento, a concessionária mantém sua tradição oferecendo test drives, condições exclusivas de pagamento e a exibição da robusta All New Triton 2026.

Durante a Cavalgada, um dos eventos mais esperados da feira, a Agro Norte montou uma tenda especial em seu estacionamento, na Via Chico Mendes, reunindo clientes e amigos em um sábado animado, com música sertaneja ao vivo e clima de celebração.

Reconhecida por sua alta performance no mercado local, a Agro Norte atravessa uma das fases mais movimentadas de sua história. A alta demanda por veículos novos tem provocado fila de espera, principalmente para os modelos SUV e picape. “Julho e agosto sempre são meses de grande movimentação. Estamos com demanda intensa e equipes reforçadas para atender a todos com excelência”, destacou Carlos Jesiel, gerente de vendas em entrevista ao ContilNet.

A atuação da Agro Norte também ultrapassa as fronteiras do estado. A concessionária participou recentemente da ExpoBoca 2025, em Boca do Acre (AM), onde apresentou a All New Triton 2026 com test drives e simulação de compra no local, ampliando sua presença no mercado da região Norte.

Com histórico consolidado na Expoacre, participação ativa em eventos regionais e uma parceria estratégica com o ContilNet, a Agro Norte Mitsubishi assume protagonismo mais uma vez no cenário automotivo e convida todos a conhecerem de perto as oportunidades oferecidas durante a feira.

Veja as fotos do estande da Agro Norte na ExpoAcre: