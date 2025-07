“Água só vem lama”: morador denuncia abandono na Boca do Caeté, em Sena Madureira

Um morador da Boca do Caeté, em Sena Madureira, relata a situação precária do abastecimento de água no bairro. Ele afirma que a água distribuída é de má qualidade e que a frequência do serviço é irregular.

“Moro aqui na Boca do Caeté e eu queria falar sobre a água. O rapaz que joga água aqui joga quando ele quer. Era pra ele ter vindo ontem, não veio. Ele veio hoje, e hoje ele jogou só lama, lama, lama — mesmo, sabe? — lama. Parece assim que ele só puxou de dentro do rio mesmo”, denuncia.

Segundo o morador, a população enfrenta dificuldades no dia a dia por causa da irregularidade e da qualidade da água. “A situação aqui é muito precária. Eu moro bem em cima, e a gente tem que parar no rio para tomar banho, tem que pegar água. Minha mãe é deficiente visual e eu tenho que buscar água pra ela tomar banho”

Ele também relata que já comunicaram o problema várias vezes, mas não houve solução. “Já comunicamos, já falamos com ele, mas ele não faz nada. Queria que tivesse alguma solução. Já chamei ele pra vir aqui conversar com a sociedade. Se esse rapaz não quer trabalhar, que coloque outro, porque tem muita gente querendo trabalhar. Ele vem quando quer, de manhã, de tarde, na hora que ele quer, e não é assim não. A gente depende dessa água, a gente paga o talão pra poder ter água, então a gente tem que ter essa água.”

Veja o vídeo: