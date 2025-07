Al-Ahli, da Arábia Saudita, negocia chegada de Messi, diz jornal

Em meio a negociações sobre possível renovação de contrato, o argentino Lionel Messi está na mira do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O clube voltou a colocar o camisa 10 como sonho de consumo, depois de ter tentado a contratação do jogador em 2023.

Segundo informações do jornal L’Equipe, da França, a contratação de Messi é vista como prioridade para a diretoria do time saudita. As negociações para contar com Lionel Messi já teriam iniciado. Um dos desejos dos sauditas é que o argentino volte a enfrentar Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr. O contrato de Messi com o Inter Miami vai até dezembro deste ano, e as partes ainda não definiram possível extensão de vínculo.

O Al-Ahli é o atual campeão da Champions da Ásia e conta com o atacante brasileiro Roberto Firmino. Mahrez, ex-jogador do Manchester City, também é um dos destaques do elenco.

No Inter Miami, Lionel Messi conquistou os títulos da Supporter’s Shield e Copa da Liga, mas ainda não foi campeão da Major League Soccer, torneio mais importante dos Estados Unidos. Na Copa do Mundo de Clubes, a equipe norte-americana foi eliminada após goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 0.

Redigido por ContilNet