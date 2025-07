Alan Rick entrega trator e anuncia emenda para travessia gratuita de balsa em Porto Acre

Nesta sexta-feira, 4, o senador Alan Rick (União Brasil-AC) participou de uma série de agendas em Porto Acre, celebrando ações e entregas que fortalecem a infraestrutura urbana e rural e beneficiam diretamente os moradores do município. Entre os destaques, estão a entrega de um trator de 110 cavalos de potência, adquirido com investimento de R$ 230 mil destinado pelo parlamentar ao Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), e o anúncio de uma emenda de R$ 400 mil para custear a travessia de balsa sobre o Rio Acre, ligando o centro urbano à Vila Caquetá e tornando o serviço 100% gratuito para a população.

“Hoje é um dia muito especial aqui em Porto Acre, na Vila do V. Estamos garantindo recurso para tornar a travessia da balsa gratuita e já entregando o primeiro trator de uma série de novos equipamentos que está chegando para Porto Acre. Estão sendo licitados mais R$ 500 mil em equipamentos: serão mais 8 microtratores, 1 plantadeira de milho, 3 plantadeiras de mandioca e 3 distribuidoras de calcário. Além disso, já destinei outros R$ 1,8 milhão para que a prefeitura levante o que mais é necessário para fortalecer a agricultura da região e realizar as aquisições. Ao todo, são R$ 4,4 milhões em emendas só para esse apoio à produção. Ao garantir equipamentos como este, ajudamos o pequeno a produzir mais e a colocar comida na mesa das famílias”, destacou Alan Rick.

A entrega do trator deve beneficiar cerca de 5 mil produtores da região, atendendo comunidades dos Projetos Tocantins, Porto Alonso, Bandeirantes e Caquetá. A presidente da Associação dos Moradores do Ramal do Leonardo, Maria Antônia — a Negona — celebrou a conquista.

“Nós, pequenos produtores, não temos recursos para esse tipo de equipamento. Com esse trator, o que nós fazemos na enxada, a máquina passa a fazer e a nossa produção cresce. Somos em 380 produtores no ramal, cultivamos arroz, café, banana, hortaliças e muitos outros alimentos. Isso vai ajudar muitas famílias, a prefeitura e o povo da cidade, porque se não for o produtor, o povo da cidade não tem comida”, afirmou.

Na área de conectividade, a Escola Pequeno Príncipe, na Vila do V, recebeu um ponto de internet de alta velocidade, viabilizado por indicação do senador ao programa Wi-Fi Brasil.

A agenda contou ainda com a inauguração da Praça de Táxi José Diógenes de Souza, construída com emenda destinada pela ex-deputada federal Mara Rocha, e da Rodoviária José Guilherme dos Santos.

O prefeito Máximo (PP) agradeceu a parceria com o senador. “Município como o nosso, que vive do FPM, só consegue atender as necessidades da comunidade com apoio dos nossos parlamentares. O senador Alan Rick sempre foi parceiro de Porto Acre, desde que era deputado federal. Nós temos muitas ações sendo executadas com recursos que ele destinou aqui no município e somos gratos por isso”, disse.

A programação incluiu ainda a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da Rua José de Souza Mota, a apresentação das novas instalações da Secretaria Municipal de Agricultura e o lançamento do Programa Verão com Mais Produção.

Também participaram das solenidades o presidente da Câmara Municipal, Lenilson Baquer (PP); a ex-deputada federal Mara Rocha; o ex-vice-governador Major Rocha; o ex-prefeito Bené Damasceno; os vereadores Luan Luz (MDB), Professor Elizel (PP) e Dhony Gomes (PL); a vereadora e pastora Évila (PP); e o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano (União Brasil).