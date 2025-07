Alane conforta Francisco Gil após falecimento de Preta: “Nunca vou largar sua mão”

Alane Dias, de 26 anos, prestou seu apoio ao namorado, Francisco Gil, após o falecimento de sua mãe, Preta Gil, no último domingo (20/7). O músico publicou uma homenagem emocionante para a cantora no Instagram nesta terça-feira (22/7), e a ex-BBB deixou um comentário na postagem, demonstrando que estará sempre ao lado do amado.

“Que você encontre infinitas novas formas de sentir o amor e o colo dela dentro de você, meu amor. A luz dela vai te iluminar para o resto da vida. Eu te amo e nunca vou largar sua mão” escreveu a influenciadora nos comentários.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Francisco Gil e Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram @franciscogil Alane e Francisco Gil em Shopping no Rio Thiago Martins/ Agnews O casal assumiu o relacionamento no início de maio Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/Agência Brazil News Francisco Gil exibe o físico trincado Foto/Instagram Francisco Gil exibe o físico trincado Foto/Instagram Preta e Francisco Gil Reprodução Instagram @pretagil Voltar

Próximo

Na publicação, Fran, como é chamado por amigos e fãs, compartilhou um carrossel de fotos dos últimos dias ao lado de sua mãe, e escreveu uma carta aberta emocionante, relembrando os momentos finais de Preta.



“Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. você segurava minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força. já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda.. e agora entendo. o motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom”, refletiu o cantor.

No texto, o namorado de Alane comenta que aquelas foram suas últimas fotos, com ele, e com a sua neta Sol de Maria, de 9 anos. O filho único da cantora é fruto da relação de Preta com o ator Otávio Muller.

Preta faleceu em Nova York no último domingo (20/7), aos 50 anos. A artista estava no país desde o final de abril, realizando um tratamento experimental contra o câncer, quando passou mal na ambulância, a caminho do aeroporto para voltar ao Brasil.