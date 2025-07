Alcione abre o jogo sobre “crush” em Alexandre de Moraes e polemiza sobre poliamor

A cantora Alcione comentou sobre os rumores de um possível “crush” no ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, fãs se divertem com a admiração da artista pelo membro do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, disse a artista, em entrevista para a Breeza.

Aproveitando o assunto sobre romance, Alcione foi perguntada sobre o que achava do poliamor — um tipo de relacionamento que envolve mais de duas pessoas.

“Ah, então poliamor é falta de higiene. Como é que eu posso ter poliamor? Não, a pessoa tem que se lavar. Se preservar. Não, eu não gosto desse negócio de poliamor”, falou a cantora.

Uso de cannabis e ervas naturais

Com bom humor, Alcione também falou sobre o uso recreativo da maconha e revelou que a planta é bastante usada em seu estado, Maranhão. “Maconha, lá no Maranhão, o povo já planta no quintal”, brincou. Apesar disso, a cantora afirmou que nunca fez uso da substância.

“Eu nunca fumei, não sou chegada a fumar nada. Eu sou ruim de respiração, imagina eu fumando. Mas, tudo bem. Agora o nome é cannabis?”, disse.

Alcione não sabia sobre o uso medicinal da cannabis e contou que usa outros tipos de ervas: “Sempre tomei chá de erva-cidreira, chá de capim-limão e casca de laranja”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.