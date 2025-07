alcione-dedica-show-no-rio-de-janeiro-para-preta-gil:-“minha-filha”

A cantora Alcione fez um show no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (25/7), e dedicou a apresentação à Preta Gil. Na mesma data, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

“Dedico meu show à minha filha Preta Gil!”, escreveu Alcione, na legenda de uma publicação nas redes sociais. As duas mantinham uma relação de mãe e filha.

“Eu queria dizer à vocês que o show desta noite, eu sempre chamava ela de ‘minha filha’, é dedicado à minha filha Preta Gil. Que Nossa Senhora e o divino Espírito Santo estejam com ela”, disse Alcione para a plateia, enquanto imagens das duas juntas passavam no telão.

Alcione e Preta Gil

Alcione e Preta Gil

Alcione e Preta Gil

Alcione e Preta Gil

Relação entre Preta Gil e Alcione

Em fevereiro de 2024, Preta Gil cantou ao lado de Alcione durante o Domingão do Huck. Na ocasião, a filha de Gilberto Gil explicou a admiração que sente pela cantora.

“Ela é minha mãe! A gente tem uma relação de mãe e filha”, disse Preta. “Como mulher negra, como sambista, quando eu fui Rainha de Bateria da Mangueira, ela me ajudou muito. Ela está sempre do meu lado”, completou.

“Conheço a pequena a muito tempo. Sempre gostei muito de Gil, ele fez para mim O Sonho Acabou”, comentou Alcione. Preta, então, falou: “Eu cresci com a Alcione como referência”.

Preta Gil foi velada na sexta-feira (25/7)

A homenagem de Alcione ocorreu no mesmo dia em que Preta Gil foi velada no Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada no Theatro Municipal e contou com a presença de amigos e familiares da cantora.

A cantora morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, após uma longa luta contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.