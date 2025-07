Alcione emociona ao dedicar show à Preta Gil: “Minha filha”. Assista!

Alcione fez uma homenagem à Preta Gil durante um show na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (25/7). A artista dedicou a apresentação à cantora, quem chamava carinhosamente de filha.

“Eu queria dizer a vocês que esse show dessa noite, eu sempre chamava ela de ‘minha filha’, é dedicado à minha filha Preta Gil”, disse ela, enquanto fotos das duas passavam no telão.

Um vídeo do momento foi compartilhado por Alcione nas redes sociais. “25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dedico meu show à minha filha Preta Gil”, escreveu na legenda.

Preta Gil morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, após complicações de um câncer no intestino. Ela estava em Nova Iorque, nos Estados Unidos, fazendo um tratamento experimental. A cantora foi velada e cremada na sexta (25/7), no Rio de Janeiro.

No dia do falecimento, Alcione também homenageou a artista: “Preta minha filha, descanse nos braços de Deus, de Nossa Senhora e dos nossos Orixás. Por aqui já sentimos saudades da sua alegria. Com o amor da sua mãe, Alcione”. No dia seguinte, mais uma homenagem: “Saudades do seu jeito. Saudades do seu amor, Saudades do seu canto. Saudades de você… Sua mãe, Alcione”.