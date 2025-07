Alckmin: Governo usará decreto de reciprocidade contra tarifa de Trump

Vice-presidente afirma que decreto de reciprocidade será publicado até terça-feira (15/7) e prevê resposta proporcional às tarifas de 50% impostas pelos EUA

O vice‑presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil está preparado para ativar o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica, com o objetivo de reagir ao anúncio de tarifas de até 50% feitas pelos Estados Unidos (EUA) sobre produtos brasileiros.

A nova legislação, aprovada pelo Congresso em abril e sancionada pelo presidente Lula, prevê contramedidas proporcionais em resposta a medidas unilaterais adotadas por terceiros que prejudiquem a competitividade do país. O decreto de regulamentação, segundo Alckmin, deve ser publicado entre este domingo, 13 de julho, e terça‑feira, 15 de julho.

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Governo Lula
Tarifa de Trump contra Brasil acende alerta entre especialistas: "crise diplomática com impacto real"
Donald Trump
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Geraldo Alckmin fala sobre taxação de Trump ao Brasil
"Obrigado por existir", escreve Bolsonaro após declaração de Trump no Truth Social

Passo importante na estratégia, será instalado um comitê interministerial para formular a resposta oficial ao chamado “tarifaço” americano. Alckmin será o coordenador do grupo, que incluirá participação de setores produtivos afetados, como agroindústria, tecnologia, suco de laranja, café e aeronáutica, com possível envolvimento da Embraer.

O ministro classificou a decisão de Trump como “totalmente equivocada” e ressaltou que o Brasil aplica uma tarifa média de 2,7% sobre importações dos EUA, afirmando que não é “um problema para os Estados Unidos”. Ele também destacou que os números oficiais indicam superávit comercial dos EUA em relação ao Brasil, o que enfraquece qualquer justificativa para as penalidades anunciadas.

Se o diálogo diplomático não se mostrar viável, o governo brasileiro está pronto para retaliar: “Taxou aqui, vamos taxar lá”, afirmou o presidente Lula em postagem nas redes sociais. O vice‑líder do governo e ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou o posicionamento deste domingo (13/7), destacando que o Brasil não responderá apenas com tarifas, mas com um conjunto de medidas econômicas previstas na legislação, prontas para serem acionadas até o fim do mês caso o “tarifão” americano seja efetivado.