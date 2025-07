Aleac e FAEAC promovem audiência pública sobre legislação ambiental com presença de Aldo Rebelo

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), realizam no próximo dia 25 de julho uma audiência pública com a presença do ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo.

O evento será realizado na sede da Aleac e tem como objetivo promover um amplo debate sobre os impactos da legislação ambiental brasileira na produção agropecuária e no desenvolvimento econômico da região amazônica. Entre os assuntos que serão discutidos estão os embargos ambientais, aplicação de multas, notificações para retirada de gado e apreensões de animais, especialmente em áreas como a Resex Chico Mendes, foco recente da Operação Sussuarana, conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A iniciativa é fruto de um requerimento apresentado pelo deputado Pedro Longo, aprovado pelos parlamentares da Aleac. Pré-candidato a deputado federal, Longo tem buscado soluções para os embargos ambientais e alternativas que garantam segurança jurídica aos produtores rurais.

A audiência também marcará o início das atividades de uma Comissão Especial na Aleac, voltada à regularização fundiária e ambiental das propriedades rurais, cuja instalação foi aprovada por meio de outro requerimento de Pedro Longo.

Produtores rurais, lideranças políticas, técnicos, estudantes e demais interessados são esperados para participar do debate.

Já no sábado (26), a partir das 19h00, o presidente da FAEAC, Assuero Veronez, promoverá uma palestra com Rebelo direcionada aos produtores rurais no espaço da entidade na Expoacre, oportunidade em que os principais dirigentes do setor poderão dialogar e transmitir um pouco da realidade vivenciada pelos produtores acreanos.

Quem é Aldo Rabelo?

Relator do Código Florestal durante sua atuação na Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo é um dos principais nomes na defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia e crítico das ações consideradas abusivas de órgãos ambientais e da influência de ONGs internacionais na região.

Além de político, Rabelo é também jornalista e escritor.

Deputado federal eleito por São Paulo para seis mandatos consecutivos, presidiu a Câmara dos Deputados, foi relator do Código Florestal Brasileiro e da Lei de Biossegurança.

Ministro nas pastas de Coordenação Política e Relações Institucionais; do Esporte; da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Defesa. Aldo foi secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo e secretário de Relações Internacionais do município de São Paulo.

É autor de sete livros, sendo os mais recentes lançamentos “O Quinto Movimento – Propostas para uma construção inacabada”, e “Amazônia, a Maldição de Tordesilhas – 500 anos de cobiça internacional”.

Atualmente, dedica-se a escrever um livro sobre Dom Pedro I e realiza palestras por todos os Estados brasileiros. Em 2024, realizou mais de 100 palestras sobre grandes questões nacionais, como: desenvolvimento econômico; combate à desigualdade social; Amazônia; agricultura e pecuária; mineração; a posição do Brasil no cenário geopolítico mundial.

É presidente da Fundação Ulysses Guimarães no Estado de São Paulo.