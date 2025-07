Aleluia! Raquel, enfim, abre o jogo em “Vale Tudo” e conta tudo sobre Maria de Fátima a Afonso

Em um dos momentos mais esperados do remake de “Vale Tudo”, Raquel (Taís Araujo) finalmente escancara para Afonso (Humberto Carrão) todas as atrocidades cometidas por Maria de Fátima (Bella Campos) — sua própria filha. A conversa, que acontece após o rompimento entre Afonso e Fátima, é tensa, dolorosa e cheia de revelações bombásticas e vai ao ar no fim de agosto.

Depois de se separar de Fátima e desconfiar da relação da ex com sua mãe, Odete Roitman (Débora Bloch), Afonso procura Raquel em busca de respostas. Ele quer saber até onde vai a capacidade de manipulação da família. Raquel não hesita: confirma que Fátima armou para separá-la de Ivan (Renato Góes), incentivada por Odete, que desejava ver o filho com Heleninha (Paolla Oliveira).

“Foi a Maria de Fátima mesmo que deu um jeito de me separar do Ivan. Ela fez isso pra agradar a sua mãe”, diz Raquel, com amargura. Ela ainda conta que Fátima mentiu sobre a identidade do pai — o músico Rubinho (Julio Andrade) — e que sempre teve vergonha dos próprios pais. “A Maria de Fátima faz muito isso com os pais dela”, resume.

A sequência de revelações é dolorosa. Afonso fica chocado ao saber que, anos atrás, Fátima vendeu a casa da mãe em Foz do Iguaçu e fugiu para o Rio com o dinheiro: “Ela vendeu a casa e veio pro Rio pra tentar arrumar um marido rico”, dispara Raquel. E conseguiu.

Mas talvez o pior ainda estivesse por vir. Raquel conta que, ao descobrir que a filha ainda se relacionava com César (Cauã Reymond), amante dela própria no passado, tentou impedir o casamento. Foi até a casa de Odete no dia da prova do vestido e contou tudo — na frente de Celina (Malu Galli), da própria filha e de Odete. “Achei que elas fossem ficar do meu lado, que fossem ficar chocadas, mas não. Sua mãe mandou a Celina calar a boca e me botou pra fora da sua casa”.

Afonso ouve tudo em silêncio, devastado. Ele descobre também que Celina foi sócia de Raquel no restaurante Paladar e que, pressionada por Odete, vendeu sua parte — o que levou ao fechamento da empresa e ao endividamento de Raquel. “Eu voltei a vender sanduíche na praia”, confessa Raquel, com dignidade.

Esse é o ponto de virada. Raquel, enfim, pôde contar tudo. E Afonso, enfim, quis ouvir. Agora, resta saber se a verdade — dita com tanta dor — será suficiente para mudar alguma coisa. Ou se, como Raquel mesma diz, “a Fátima faz coisas que a gente não consegue nem imaginar”.