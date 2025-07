Além de Fluminense x Chelsea no Mundial: Confira os jogos desta terça (8)

Grêmio é o outro clube da Série A do Brasileirão que entra em campo em confronto decisivo

A semifinal da Copa do Mundo de Clubes começa nesta terça-feira (8/7) com Fluminense x Chelsea (ING), às 16h (de Brasília). O duelo define o primeiro classificado para a grande final da competição. Do outro lado da chave, Paris Saint-Germain (FRA) e Real Madrid (ESP) se enfrentam no mesmo horário, na quarta-feira (9/7).

A partida entre brasileiros e ingleses será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Tricolor das Laranjeiras vem embalado pelas vitórias contra a Inter de Milão (ITA) e Al-Hilal (SAU), válido pelas oitavas e quartas, respectivamente. Enquanto isso, os Blues passaram por Benfica (POR) e Palmeiras.

Veja as fotos Equipe do Fluminense antes da bola rolar no jogo contra o Al-Hilal pelo Mundial de ClubesFoto: Lucas Merçon/FFC Fluminense Thiago Silva na partida diante do Al-Hilal pelo Mundial de ClubesFoto: Lucas Merçon/FFC Fluminense Renato Gaúcho, técnico do Fluminense / Divulgação O português Pedro Neto voltou a marcar na competição.Reprodução/Chelsea João Pedro anunciado pelo ChelseaReprodução/x: @chelsea Gianluca Prestianni foi expulsa do lado do Benfica.Reprodução/Chelsea

Leia Também

Além do Fluminense, o outro clube da Série A do Brasileirão a entrar em campo nesta terça é o Grêmio, que encara o São José-RS pela Recopa Gaúcha. O confronto, que reúne o campeão gaúcho e o vencedor da Copa FGF do ano anterior, acontece na Arena do Grêmio, às 19h30. Os comandados de Mano Menezes buscam o pentacampeonato.

Agenda de jogos (1º/7)

16h – Fluminense x Chelsea (TV Globo, Sportv, Cazé TV e DAZN)

19h30 – Grêmio x São José-RS (Premiere)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte!Acesse clicando aqui!