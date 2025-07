Além de “The Boy Next World”, conheça outros doramas dos astros tailandeses Boss e Noeul

Pela primeira vez no Brasil, os astros tailandeses Boss e Noeul, do BL “The Boy Next World”, se encontram com os fãs brasileiros neste sábado (12/7). Saiba mais sobre a dupla!

A contagem regressiva começou! Os protagonistas do BL tailandês “The Boy Next World”, Boss Chaikamon Sermsongwittaya e Noeul Nuttarat Tangwai, se encontram com os fãs brasileiros neste sábado (12/7), em sua primeira visita ao Brasil. Queridinhos do público por formarem um dos casais mais amados dos doramas “Boys’ Love” produzidos na Tailândia, os dois já dividiram o protagonismo em diversas produções de sucesso. Aproveitando o momento, o portal LeoDias reuniu todas as informações sobre a dupla. Relembre os principais trabalhos dos artistas:

Boss Chaikamon, gerenciado pela Me Mind Y, estreou como ator em “Love in the Air” (2022), interpretando Phayu, par romântico de Noeul na trama. O sucesso do casal de ficção foi tanto que eles voltaram a atuar juntos em produções como “Wedding Plan” (2023) e “The Boy Next World’ (2025), onde Boss interpreta Cirrus. Ele também participou de ‘Love in the Air: Koi no Yokan” (2024) e fez uma participação especial em “Love Sea”. Antes da carreira como ator, Boss trabalhou como modelo e foi o primeiro artista contratado pelo selo musical Me Mind Y Music. Seu álbum de estreia, “Shoot (Choose) Loey”, foi lançado em abril de 2024.

Veja as fotos Astros tailandeses Boss e NoeulReprodução: Instagram

Noeul Nuttarat, seu par constante nas séries BL, também brilha como cantor e ator. Ele interpretou Rain em “Love in the Air e Wedding Plan”, sempre ao lado de Boss. Noeul também participou de “Love Sea” e apareceu como ele mesmo no musical “Thailand Music Countdown”. Em 2023, lançou o single solo “Touchdown”, reforçando sua versatilidade artística.

A química entre Boss e Noeul nas telas conquistou não apenas o público tailandês, mas também uma legião de fãs no Brasil, que acompanham cada novo projeto da dupla com entusiasmo.