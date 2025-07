Alerta astral: mercúrio retrógrado em leão promete ego inflado e o retorno de ex-amores

Você já deve ter escutado alguém falar que “a culpa é do Mercúrio retrógrado” quando algo sai do controle. Mas, afinal, o que isso quer dizer e o que acontece quando esse movimento ocorre no signo de Leão?

Em 2025, Mercúrio ficará retrógrado entre os dias 18 de julho e 11 de agosto, com a chamada “sombra” se estendendo até 25 de agosto. E um detalhe importante, essa retrogradação acontece no signo de Leão, o que dá um tempero especial a esse trânsito astrológico.

Mercúrio retrógrado em leão!

De acordo com a taróloga e sensitiva Luz Cigana, Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, o pensamento lógico, os deslocamentos e os sistemas de informação. “Quando ele entra em movimento retrógrado, existe uma ilusão de ótica em que, da perspectiva da Terra, dá a impressão de que o planeta está se movendo para trás no zodíaco. Ou seja, tudo aquilo que ele representa tende a desacelerar ou exigir revisão. O período é conhecido por gerar ruídos na comunicação, falhas tecnológicas, atrasos em viagens, dificuldades com documentos e decisões que precisam ser reavaliadas”.

“Quando Mercúrio fica retrógrado nesse signo, somos convidados a revisar a forma como nos expressamos no mundo, principalmente em relação à nossa imagem, posicionamento e protagonismo”, completa a sensitiva.

Fama do Mercúrio retrógrado em leão!

Leão é um signo do brilho pessoal, criatividade, liderança e expressão autenticamente confiante. A necessidade de ser ouvido neste período pode aumentar, mas as palavras nem sempre saem como se espera. Há uma tendência a levar críticas para o lado pessoal, o que exige cuidado para não agir com impulsividade ou orgulho ferido.

A comunicação ganha tons mais emocionais e até dramáticos, e isso pode gerar ruídos, especialmente em situações que exigem objetividade. Nesse cenário, os mal-entendidos ficam mais prováveis, principalmente quando o ego entra em cena.

Além disso, esse período amplifica a forma como nos comunicamos e nos expomos. Portanto, atenção:

Cuidado com o ego e a autoestima : Inseguranças tendem a vir à tona. Nos primeiros dias do trânsito, especialmente entre 18 e 25 de julho, é comum sentir irritação, carência e ter reações emocionais mais intensas.

: Inseguranças tendem a vir à tona. Nos primeiros dias do trânsito, especialmente entre 18 e 25 de julho, é comum sentir irritação, carência e ter reações emocionais mais intensas. Comunicação teatral ou excessivamente emocional : Com Mercúrio retrógrado em Leão , a fala ganha tons mais dramáticos. É comum que as mensagens soem de forma autoritária ou infladas, causando interpretações distorcidas.

: Com em , a fala ganha tons mais dramáticos. É comum que as mensagens soem de forma autoritária ou infladas, causando interpretações distorcidas. Revisão e aprimoramento de projetos criativos : Obras artísticas, apresentações, materiais de design e conteúdos para redes sociais podem exigir ajustes. Em vez de lançar algo novo, este é um período excelente para refinar ideias, revisar detalhes e aperfeiçoar o que já está em andamento.

: Obras artísticas, apresentações, materiais de e conteúdos para redes sociais podem exigir ajustes. Em vez de lançar algo novo, este é um período excelente para refinar ideias, revisar detalhes e aperfeiçoar o que já está em andamento. Retorno de pessoas ou assuntos do passado : Contatos antigos, ex-parceiros e conversas inacabadas podem ressurgir. É essencial abordar essas situações com leveza e sem expectativas exageradas.

: Contatos antigos, ex-parceiros e conversas inacabadas podem ressurgir. É essencial abordar essas situações com leveza e sem expectativas exageradas. Sensibilidade à crítica e falhas no foco : A combinação entre o orgulho leonino e os desafios de Mercúrio retrógrado pode aumentar a vulnerabilidade emocional. Bloqueios criativos ou lapsos de atenção se tornam mais frequentes.

: A combinação entre o orgulho leonino e os desafios de pode aumentar a vulnerabilidade emocional. Bloqueios criativos ou lapsos de atenção se tornam mais frequentes. Contratempos práticos e tecnológicos: Como é comum durante Mercúrio retrógrado, falhas em sistemas, internet, aplicativos, transportes e documentos podem surgir e exigir paciência redobrada. Com o trânsito acontecendo em Leão, as redes sociais podem ser particularmente afetadas.

Quais lições esse período pode trazer?

Mercúrio Retrógrado em Leão oferece grandes oportunidades. Projetos criativos que estavam parados podem ganhar nova vida. Além disso, esse é um ótimo momento para revisitar ideias antigas, reescrever textos, ajustar apresentações ou repensar a forma como você compartilha seus talentos. Reencontros com pessoas do passado, sejam ex-parceiros, colegas ou amigos, também podem surgir com o propósito de curar, esclarecer ou encerrar ciclos.

