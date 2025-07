Alexandre Correa é condenado à prisão por agredir Ana Hickmann

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Alexandre Correa a um ano de prisão por agressão contra a sua ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann. A sentença deve ser cumprida em regime aberto.

A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher, também determinou pagamento de multa no valor de R$ 10 mil, por danos morais sofridos pela vítima em virtude da violência doméstica.

As medidas protetivas contra também foram mantidas pela decisão da magistrada, por tempo indeterminado, determinação que evidencia que Correa ainda representa uma ameaça à ex-esposa.

“Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar”, disse a apresentadora.

Reação nas redes sociais

Ana Hickmann não mencionou o ex-marido nas redes sociais, mas compartilhou um vídeo sugestivo, no início da tarde desta terça-feira (22/7), no qual caminha em um espaço aberto e verde. “Paz”, escreveu na publicação, sem mencionar o ex-marido.

Mais cedo, ela também compartilhou o momento em que o seu filho Ale chegou em casa para uma visita a ela e o atual companheiro, o apresentador Edu Guedes, que passou recentemente por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas. Ale é fruto do casamento de Ana com Alexandre Correa.