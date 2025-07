Aliado de Lula? Deputado italiano que “dedurou” Zambelli segue petistas nas redes

O deputado italiano Angelo Bonelli, que afirma ter informado o paradeiro de Carla Zambelli (PL-SP) em Roma, segue, nas redes sociais, o presidente Lula e ministros brasileiros como Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Fernando Haddad (Fazenda).

Filiado ao partido Europa Verde, Bonelli escreveu nas redes sociais nesta terça-feira (29/7) ter fornecido à polícia italiana o endereço do apartamento onde Zambelli estava na cidade. Segundo fontes da PF, a Justiça da Itália terá agora que decidir se mantém a parlamentar brasileira presa no país, se a solta ou se a extradita para cumprir pena no Brasil, conforme solicitação do governo Lula.

Zambelli se entregou, diz líder do PL

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou ter conversado com a defesa de Zambelli. O advogado teria relatado que a deputada se apresentou “espontaneamente” às autoridades italianas.

“Ele me informou que ela hoje se apresentou espontaneamente às autoridades policiais na Itália para começar o seu pedido de asilo político, bem como de não extradição. Ela fez o seu pedido no dia de hoje e, agora, seguirão os trâmites normais da justiça italiana”, relatou o líder do PL em vídeo.

A condenação de Zambelli

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato parlamentar por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti.

Após ser condenada, a deputada bolsonarista fugiu no início de junho para a Itália, país onde possui cidadania. O governo brasileiro vinha tentando a extradição da parlamentar, até então sem sucesso.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.