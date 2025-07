Aliados convocam “Brasil nas ruas já” após operação contra Bolsonaro

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais para convocar protestos após a operação da Polícia Federal (PF), que teve o ex-presidente como alvo, nesta sexta-feira (18/7). Em sua conta no X, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu “Brasil nas ruas já”.

Os detalhes da manifestação devem ser definidos em uma reunião da bancada do Partido Liberal (PL), na próxima segunda-feira (21/7). O protesto faz parte de um conjunto de medidas que serão tomadas pela bancada nos próximos dias.

A convocação acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizar uma operação contra Bolsonaro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, impostas uma série de medidas e determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

Após a operação, o ex-mandatário, que também está proibido de usar as redes sociais para se comunicar, disse à imprensa que considera uma covardia as medidas impostas por Moraes. Ele também afirmou acreditar que a decisão do juiz trata-se de uma forma de “censura”.

O plenário do STF começou a julgar hoje a decisão de Moraes que impõe o uso de tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. O julgamento deve seguir até a próxima segunda-feira (21/7).