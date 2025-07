Alice Wegmann defende Bella Campos de críticas e rasga elogios à colega de elenco

Alice Wegmann, a Solange Duprat de “Vale Tudo”, rasgou elogios para Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima na novela, em entrevista à revista Quem. A trama das 21h da Globo estreou em 31 de março e, principalmente no início, o desempenho de Bella foi bastante criticado nas redes sociais.

Antes de explicar como se sentiu em relação aos ataques que a colega recebeu, Alice detalhou como a conheceu. “Eu sempre gostei da Bella. Eu a via na TV, em ‘Pantanal’, e falava ‘gente, essa menina é muito linda, ela tem um brilho, ela tem uma coisa’. Nunca tinha falado com ela, mas era uma menina de quem eu gostava assim de graça. Quando soube que a gente ia contracenar, fiquei superfeliz. Já achava a Bella uma mulher grandona, por conta de tudo o que ela fez no passado, o que ela peitou, o que ela sofreu. Achava Bella muito sinistra e nos demos superbem”, revelou.

Ao opinar sobre as críticas direcionadas à Bella, a carioca de 29 anos repudiou as ofensas e contou que ficou triste com o que viu. “Essa coisa da internet sempre me incomodou muito, muito, muito, porque é muito cruel. A Bella é uma pessoa que está na terceira novela e fazendo muito bem feito seu trabalho. É uma menina talentosa, que se encaixou perfeitamente na Fátima e está brilhando. As pessoas demoraram muito tempo a aceitar que ela é boa, é talentosa e merece estar ali. E isso foi muito duro de ver para a gente [a equipe de ‘Vale tudo’] que estava ali acompanhando todos os dias, era muito triste. Foi muito natural essa coisa de querer ver ela bem, de querer botar ela para cima”, desabafou.

Ainda de acordo com Alice, ela e Taís Araujo, Paolla Oliveira e Humberto Carrão, que integram o elenco de “Vale Tudo”, acolheram Bella com muita união. “Nos unimos muito também por causa dessa proteção, porque sabíamos que a novela tinha muita gente querendo criticar à toa. Eu me surpreendi muito com a força que a Bella tem, com a sua grandeza. Ela é de uma elegância, de uma educação e de uma dedicação. Você vê ela estudando todo dia. Eu não tenho tantas cenas quanto ela e muitas vezes saía do set exausta. Se eu estou exausta, a Bella deve estar morrendo, porque grava muito mais que eu. É uma pessoa muito grande. Bella é brilhante por carregar isso com leveza, ela chega para gravar brincando, fazendo piada, dançando, se divertindo”, completou.