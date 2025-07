Alisson desfalca Liverpool em turnê de pré-temporada na Ásia

O goleiro Alisson recebeu autorização do Liverpool para deixar o elenco que realiza pré-temporada na Ásia. O jogador não participou do treino aberto realizado nessa segunda-feira (28/7) em Tóquio, no Japão. Ele alega questões pessoais.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Alisson é titular no gol do Liverpool.

Carl Recine/Getty Images 2 de 3

Goleiro é um dos ídolos recentes dos Reds.

Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images 3 de 3

Alisson também é titular da Seleção Brasileira.

Franklin Jacome/Getty Images

Leia também

A real motivação para a saída do brasileiro da turnê não foi divulgada pelo Liverpool. Alisson deve ser reintegrado ao elenco quando a equipe retornar ao Reino Unido para o início das competições oficiais.

O Liverpool ainda tem um último compromisso no continente asiático. Os Reds encaram o Yokohama Marinos nesta quarta-feira (30/7). Para o lugar de Alisson, o técnico Arne Slot deve optar por Giorgi Mamardashvili.

Além de Alisson, outros dois atletas deixaram a turnê de pré-temporada do Liverpool. O zagueiro Joe Gomez voltou ao Reino Unido por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Já o atacante Luis Diaz negocia transferência para o Bayern de Munique