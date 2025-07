Alistamento militar: mais de um milhão de jovens se inscrevem, com quase 34 mil mulheres

O alistamento militar no Brasil encerrou seu período de inscrição com um total impressionante de 1.063.043 jovens inscritos. Dentre eles, as mulheres, que participaram de forma voluntária, somaram 33.720 inscrições, enquanto os jovens do gênero masculino, para quem o alistamento é obrigatório ao completar 18 anos em 2025, foram responsáveis por 1.029.323 inscrições.

O que acontece se perder o prazo?

Para aqueles que perderam o prazo de alistamento, o Exército informa que é crucial comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima, pagar a multa militar e realizar o procedimento.

Além da multa, quem não se alista dentro do prazo fica em débito com o Serviço Militar e enfrenta diversas restrições, como a impossibilidade de:

Obter passaporte.

Ingressar em cargos ou concursos públicos.

Matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino.

Obter carteira profissional.

Como funciona o recrutamento militar?

O processo de recrutamento militar brasileiro é dividido em cinco etapas:

Alistamento Seleção geral Designação Seleção complementar Incorporação ou matrícula

Desde 2003, essas fases são comuns à Marinha, Exército e Aeronáutica. O alistamento é o ponto de partida para as três Forças selecionarem e renovarem a maior parte de seus efetivos.

O serviço militar feminino

O alistamento para o serviço militar feminino é voluntário, mas, uma vez incorporadas, o serviço torna-se obrigatório.

Para as mulheres, foram oferecidas 1.465 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Marinha : 155 vagas

: 155 vagas Exército : 1.010 vagas

: 1.010 vagas Aeronáutica: 300 vagas

