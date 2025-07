Alívio para o Brasil! Quase 700 produtos escapam do tarifaço de Trump

Ao todo, 694 produtos brasileiros escaparam do tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump, que assinou uma ordem executiva oficializando a taxa de 50% sobre exportações vindas do Brasil. A informação consta em documentos divulgados pela Casa Branca nesta quarta-feira (30/7) sobre a medida.

Entre os produtos isentos da taxa estão itens como suco e polpa de laranja, minérios de ferro, derivados de petróleo, castanha, carvão e peças de aeronaves civis — que beneficiam diretamente a Embraer.

Até o momento, a administração Trump ainda não deixou clara a alíquota que será cobrada sobre os itens isentos.

Motivações políticas por trás da tarifa

Ao anunciar a medida, a Casa Branca confirmou que a tarifa extra de 40% contra o Brasil, que se soma à anterior de 10% aplicada em abril deste ano, não é motivada apenas por questões econômicas.

Em um comunicado, o governo norte-americano alegou que a retaliação econômica é uma resposta direta ao que classificou como “políticas e ações incomuns” do governo brasileiro, que prejudicam empresas dos EUA, cidadãos e a política externa no país.

Entre as razões citadas, estão o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar um grupo criminoso que buscou um golpe de Estado no Brasil em 2022. Além disso, a Casa Branca citou decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra plataformas de mídia social norte-americanas.

