Allie X trará turnê do álbum “Girl With No Face” ao Brasil em 2026; saiba tudo

Sete anos após sua última passagem pelo Brasil, a cantora canadense Allie X volta ao país para um reencontro com os fãs. A diva pop se apresenta no dia 17 de janeiro de 2026, no Cine Joia, em São Paulo. Ingressos começam a ser vendidos já nesta quarta (23/7), no site da Passline.

O show marca a estreia ao vivo no Brasil do álbum “Girl With No Face”, lançado em 2024. O disco chegou a ter um remix bem brasileiro, com participações de Tolentino, Frimes e Fuso! na faixa “Black Eye”.

Conhecida por sua conexão especial com o público brasileiro, Allie X iniciou sua carreira em 2014 com os singles “Catch” e “Prime”. Compositora de mão cheia, ela se destacou como uma das artistas mais criativas e originais da cena pop, acumulando parcerias com nomes como Troye Sivan, Mitski e BTS.

Com seu novo trabalho, reforça sua identidade sonora e visual ousada, além de reafirmar seu domínio artístico. O show é uma produção da W+, que trará ao Brasil também Rachel Chinouriri.

Os ingressos estão divididos nas seguintes categorias: