alpinista-que-ajudou-no-resgate-de-juliana-marins-diz-que-sonha-em-conhecer-neymar

O alpinista indonésio Abd Harris Agam, conhecido por participar da equipe de resgate de Juliana Marins no Monte Rinjani, compartilhou, neste domingo (20/7), que sonha em conhecer Neymar Jr. Pelas redes sociais, o “rei do Rinjani” mandou um recado em português para o craque do Santos e revelou a vontade de um encontro no Brasil.

“Olá, Neymar! Te amo, Neymar. Quero te conhecer, no Brasil. Obrigado!”, disse Agam. O vídeo foi compartilhado pelo influenciador Brunno Tavarez, conhecido nas redes pelos conteúdos de viagens internacionais.

O brasileiro visitou o local onde a turista brasileira veio a falecer no último mês e participou de treinamentos de resgate conduzidos pela equipe do próprio alpinista indonésio.

E esta não é a primeira vez que Agam recebe o carinho dos brasileiros. Em julho, o profissional e o time receberam mais de R$ 4oo mil reais de uma vaquinha conduzida por uma página nas redes sociais.

“Chegamos ao último passo dessa campanha: hoje concluímos com sucesso a transferência internacional para o Agam. O valor já está disponível na conta dele, em moeda local”, pontuou o comunicado da página Vooa, focada em compartilhar boas ações.