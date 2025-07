Alpinista que resgatou brasileira na Indonésia recebe mais de R$ 435 mil de vaquinha

O alpinista indonésio Abd Harris Agam, conhecido como Agam Rinjani, recebeu na última terça-feira (8) o valor arrecadado por uma vaquinha virtual organizada após seu gesto heroico no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

A campanha foi liderada pela plataforma Razões para Acreditar e arrecadou mais de R$ 518 mil. Após descontos do IOF, Agam recebeu pouco mais de R$ 435 mil cerca de 1,09 bilhão de rúpias indonésias. O valor representa mais de 18 anos de salário mínimo na Indonésia, país onde o piso mensal gira em torno de 5 milhões de rúpias (aproximadamente R$ 1.250).

Inicialmente, uma taxa de 20% seria descontada pela plataforma Voaa, o que gerou críticas de doadores e internautas. Após a repercussão negativa, os organizadores anunciaram que o valor seria repassado integralmente ao alpinista, sem descontos por parte da plataforma.

Agam arriscou a própria vida para alcançar o local onde Juliana havia caído de um penhasco. Ele passou a noite ao lado do corpo, em uma encosta instável, para evitar que ele deslizasse ainda mais. O gesto comoveu o país e motivou milhares de pessoas a contribuírem com a vaquinha.

Apesar de não ser ligado à agência nacional de resgate da Indonésia (Basarnas), Agam atuou como um profissional experiente e afirmou que pretende dividir a doação com os colegas que participaram da operação. O valor recebido por ele equivale a mais de 76 meses de salário de um socorrista intermediário da Basarnas.