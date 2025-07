Altaneira marca presença como chopp oficial em edição comemorativa de 50 anos da Expoacre

A Cervejaria Altaneira marca presença na edição especial dos 50 anos da Expoacre como chopp oficial da maior feira de exposição e agronegócio do Acre. Com produção 100% local, a marca chega trazendo uma grande novidade para o público: uma nova fórmula que torna a bebida ainda mai leve e refrescante, ideal para acompanhar as noites de evento.

O lançamento será apresentado já no primeiro dia da feira, durante a tradicional Cavalgada, um dos momentos mais aguardados da programação. A Altaneira estará presente com seu trailer e a icônica kombi, com pontos fixos de divulgação que prometem garantir frescor e qualidade em sabor durante a celebração que une campo, cidade e tradição.

Durante o evento, o público vai conhecer uma nova fórmula. Além disso, eles poderão provar outras opções da marca. Uma dessas opções é o chopp de vinho. A cervejaria também traz novas bebidas engarrafadas: a Pilsen e a Hop. Uma oportunidade de levar os sabores marcantes da Altaneira para qualquer lugar, preservando o toque regional que já virou sua marca registrada.

Produzida na capital acreana, a Cervejaria Altaneira reafirma seu potencial da produção local, apostando em inovação e cuidado em cada etapa. Sua participação na Expoacre 2025 representa não apenas um brinde à festa, mas também à valorização do que é feito no Acre com identidade, qualidade e sabor.