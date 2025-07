Alvo de sanções dos EUA, Moraes vai ao jogo do Corinthians e é visto fazendo gesto obsceno

O governo dos Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro do STF

Alvo da Lei Magnitsky na última quarta-feira (30/7), uma das principais sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi ao estádio Neo Química Arena para assistir ao clássico entre Corinthians, seu time do coração, e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Acompanhado da esposa, o ministro sorriu, acenou para o público. Porém, em certo momento, a autoridade foi vista fazendo um gesto obsceno: mostrou o dedo médio. As imagens repercutiram rapidamente nas redes sociais.

Moraes chegou ao estádio ao lado da esposa e, após ser interpelado por um interlocutor, respondeu: “Vai Corinthians”. Não houve registro de confusão envolvendo o magistrado, que se acomodou em um dos camarotes do local. Em março deste ano, ele também havia acompanhado a final do Campeonato Paulista na arena. Na ocasião, o Corinthians venceu o Palmeiras e foi campeão.

Veja as fotos Alexandre de MoraesFoto: Alex Silva/Estadão Ministro Alexandre de Moraes é alvo da Lei MagnitskyFoto: Givaldo Barbosa Alexandre de MoraesReprodução: Agência Brasil Alexandre de Moraes durante o 13º Fórum Jurídico de LisboaReprodução: YouTube/IDP

O que é a Lei Magnitsky?

O governo dos Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Autoridades americanas acusaram o ministro de conduzir uma “caça às bruxas”, praticar censura e violar direitos humanos.

Essa lei é um instrumento da legislação americana que permite aos Estados Unidos impor sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos. Aprovada em 2012, durante o governo de Barack Obama, a lei prevê medidas como bloqueio de contas bancárias e bens em território norte-americano, além da proibição de entrada no país. I