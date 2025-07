Alvo na Inglaterra! Tottenham mira Rodrygo para novo projeto

O Tottenham, um dos grandes da Inglaterra, busca reposicionamento na Premier League após ter terminado a última edição na 17ª colocação. E o brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, é visto como alguém que pode ser a cara do processo de renovação liderado pelo técnico dinamarquês Thomas Frank, ex-Brentford.

De acordo com o jornal espanhol “As“, o clube londrino se movimenta para fazer uma proposta importante e vê o atleta como uma figura que pode representar “a joia da coroa” do novo Tottenham, que já investiu 140,6 milhões de euros (R$ 911,2 milhões) na atual janela de transferências. A mesma publicação afirma que o Real Madrid só admite negociar o ex-santista por valores iguais ou superiores a 90 milhões de euros (R$ 583,2 milhões).

O ge apurou que ainda não houve proposta. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do atleta afirmou:

“Rodrygo está de férias no Brasil e segue como atleta do Real Madrid, com contrato até junho de 2028. As informações sobre uma possível transferência são especulações e, neste momento, temos conhecimento apenas de cenários que chegam como rumores levantados via veículos de comunicação”.

O craque de 24 anos defende o Real Madrid desde 2019. Ele soma 68 gols e 47 assistências em 270 partidas, além de colecionar títulos importantes, como a Champions League (duas vezes), o Mundial de Clubes (duas vezes), LaLiga (três vezes), Supercopa da Espanha (três) e a Copa do Rei (uma).

De férias após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, Rodrygo se reapresenta ao Real Madrid na próxima semana.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.