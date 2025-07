Amado Batista quer voltar para fazer show na Bahia; Prefeitura diz não fazer mais sentido

Amado Batista era uma das atrações mais esperadas para se apresentar no festival Fitaju, em Itaju do Colônia, no sul da Bahia, em celebração a emancipação do município, na noite da última sexta-feira (18/7). No entanto, o cantor enfrentou inúmeros contratempos e deixou o público frustrado ao não subir ao palco. Em contato com o portal LeoDias, a equipe do sertanejo confirmou que estão programando uma nova data para se apresentar na cidade, mas a prefeitura acredita que não faz mais tanto sentido.

De acordo com um comunicado enviado pela equipe de Amado, o cancelamento do show teria ocorrido devido a problemas climáticos: “Ontem não conseguimos pousar em Ilhéus devido ao mau tempo. Tentamos então Salvador, na esperança de uma melhora nas condições climáticas. Quando abriu em Vitória da Conquista, seguimos para lá, mas o aeroporto acabou sendo fechado”, informaram.

“Ficamos cerca de uma hora circulando na região, mas não foi possível pousar e tivemos que retornar para Salvador. Infelizmente, não conseguimos chegar a tempo para realizar o show. No entanto, estamos trabalhando para reagendar a apresentação o mais breve possível”, declaram. Ainda no comunicado, a equipe explicou que esteve em contato com o prefeito da cidade, Elder Marques (PSD), e que estariam tentando remarcar o show para terça-feira (22/7).

Ao portal, a assessoria do município afirmou que já não vê mais tanto sentido no reagendamento do show, visto que o evento na sexta-feira (18/7), estava repleto de fãs do artista, que vieram de diferentes localidades em carreata para prestigiá-lo, assim como prefeitos de outros municípios próximo, e que a apresentação no meio da semana não surtiria o mesmo efeito.

Nas redes sociais da prefeitura de Itaju do Colônia, alguns internautas questionaram o motivo de o cantor não ter embarcado mais cedo, já que a previsão do tempo indicava instabilidade há dias. O prefeito, Elder Marques, tentou até alugar um avião particular para buscá-lo, mas a iniciativa também não deu certo.

Foi desembolsado para o cachê de Amado a quantia de R$462 mil, e caso não haja, de fato, uma nova apresentação, a organização do evento irá tentar o ressarcimento do valor.