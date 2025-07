Amarelo está na moda: veja as tonalidades para apostar nesta temporada

As diferentes tonalidades de amarelo vêm dominando passarelas, o guarda-roupa das celebridades e o estilo urbano do dia a dia. Seja manteiga, mostarda, limão ou banana, a paleta se adapta a diversas ocasiões e se consolida como uma das principais tendências para 2025.

Vem saber mais!

Modelo Romee Strijd no desfile da marca Marc Cain

Amarelo manteiga

Para quem pensava que o tom amarelo manteiga seria apenas uma tendência passageira do verão de 2024, os desfiles das grandes grifes de luxo para a temporada primavera/verão 2026 mostram que a cor veio para ficar. Versátil, a tonalidade pode ser incorporada em diferentes looks, do mais casual ao mais elegante.

Leia também

Para o Oscar 2025, o ator Timothée Chalamet optou por um terno amarelo manteiga

Registro da influenciadora Silvia Braz nas redes sociais

Biquíni amarelo manteiga

O amarelo manteiga se consolidou como um tom neutro dentro do universo da moda, possibilitando combinações com uma gama de cores. Presente também em acessórios, a tonalidade logo se tornou indispensável para o guarda-roupa de celebridades e fashionistas ao redor do mundo.

Look da cantora Lauryn Hill no Met Gala 2025

Registro da atriz Marina Ruy Barbosa usando camiseta amarelo manteiga

Artista musical Jourdin Pauline no Grammy Awards 2025

Na coleção assinada pelo designer de moda americano Willy Chavarria, desfilada na mais recente edição da Semana de Moda de Paris, o amarelo manteiga se destacou na passarela em combinações com azul vibrante.

Willy Chavarria para a Semana de Moda Masculina em Paris

Bolsa com tonalidade amarelo manteiga

Confira o desfile ss26 da marca:

O amarelo manteiga se firma como uma escolha estética duradoura, que transita com versatilidade entre coleções de luxo, produções comerciais e o street style cotidiano, reafirmando seu apelo atemporal e sua capacidade de se reinventar a cada temporada.

Amarelo mostarda

O mostarda é indicado para aqueles que preferem cores marcantes e contraste alto. É uma tonalidade quente, que harmoniza com opções neutras ou vibrantes com facilidade.

Atriz Jaime King no Fashion Trust U.S. Awards 2025

Billie Eilish durante apresentação no Grammy Awards 2025

Rosé, integrante do grupo de K-pop Blackpink, em foto promocional do single Jump

A cor se destacou nos looks escolhidos pelo grupo de K-pop Blackpink no videoclipe do single Jump, aparecendo em peças como a jaqueta de couro usada por Rosé, as luvas de Jisoo e a regata de Lisa. Ainda no mundo da música, a cantora Billie Eilish optou por uma camiseta oversized com a tonalidade mostarda para sua apresentação no Grammy Awards 2025.

Amarelo limão

A empresária e influenciadora Hailey Bieber apostou no amarelo limão para a nova campanha de verão da sua marca de beleza, Rhode. Os novos produtos — um lip treatment e duas novas tonalidades de blush — são inspirados nos drinques de limão conhecidos como lemontinis.

Look de Hailey Bieber para o evento da Rhode

Capa de celular e gloss lemontini da Rhode

Hailey Bieber optou por uma estampa amarela na divulgação do clube de verão de sua marca, Rhode

Para o lançamento, Bieber criou o clube de verão da Rhode, no qual os convidados da marca puderam desfrutar de atividades de verão diversas em um universo amarelo limão. Jet skis, raquetes, picolés e toalhas foram todos personalizados com a tonalidade.

Influenciadora Mariona Autran no Rhode Summer Club

Stand de picolés no Rhode Summer Club

Produtos expostos no evento da marca

Hailey é conhecida por sua influência na consolidação de tendências de moda, e com a sua marca não seria diferente: a maioria das influenciadoras presentes estava usando vestidos amarelos. O lançamento pode ser um dos responsáveis pela volta do amarelo limão ao guarda-roupa das fashionistas ao redor do mundo.

Amarelo banana

A Prada Beauty acrescentou um novo sabor à sua coleção de balms para os lábios: o Banana Yellow. O lançamento é uma parceria com Sabrina Carpenter, uma das embaixadoras da marca, e a tonalidade traz um brilho discreto para a boca.

Cantora norte-americana Sabrina Carpenter em foto divulgada nas redes sociais

Balm de banana da Prada Beauty

Antes do anúncio oficial, Carpenter já havia dado um spoiler da parceria em um trecho do videoclipe da canção Manchild. Em uma das cenas, enquanto está sentada em um carro no meio do deserto e um dançarino se apresenta do lado de fora, a cantora aparece beliscando as Banana Jellies — os doces de banana da Prada.

Frame do videoclipe de Manchild, da cantora Sabrina Carpenter, em que os doces de banana aparecem

Balas gelatinosas com sabor de banana criadas pela Prada para divulgar o novo balm da marca

A inspiração por trás da novidade é a estampa de uma camiseta de 2011 da grife italiana, que aparece no fundo da nova campanha. A peça original faz parte da coleção de primavera/verão daquele ano, desfilada no Milão Fashion Week.

Desfile da coleção de primavera/verão da Prada em 2011

Estampa da camiseta de 2011 da Prada como fundo para divulgação do novo produto

Confira looks de celebridades com tons de amarelo

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

Cantora norte-americana Gracie Abrams

Theo Wargo/Getty Images for Songwriters Hall Of Fame 2 de 12

Atriz Ester Expósito

Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images 3 de 12

Cantora Lisa do grupo de K-pop Blackpink

@blackpinkofficial/Instagram/Reprodução 4 de 12

Cantora Sabrina Carpenter

The Hapa Blonde/GC Images/Getty Images 5 de 12

Influenciadora Mara Lafontan

Alena Zakirova/Getty Images 6 de 12

Atriz Marina Ruy Barbosa

@marinaruybarbosa/Instagram/Reprodução 7 de 12

Influenciadora Maria Braz

Dominique Charriau/WireImage/Getty Images 8 de 12

Influenciadora Tatiana Kaer

Patricia J. Garcinuno/Getty Images 9 de 12

Atriz Kristin Davis

Marc Piasecki/WireImage/Getty Images 10 de 12

Rapper Ice Spice

Jon Kopaloff/Getty Images for Nickelodeon 11 de 12

Influenciadora Gessica Kayane (Gkay)

Christian Vierig/Getty Images 12 de 12

Atriz Diane Kruger

Monica Schipper/Getty Images