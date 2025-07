Amarelo manteiga retorna às passarelas e se firma como tendência duradoura

Para quem pensava que o tom amarelo manteiga seria apenas uma tendência passageira do verão de 2024, os desfiles das grandes grifes de luxo para a temporada primavera/verão 2026 mostram que a cor veio para ficar. Versátil, a tonalidade pode ser incorporada em diferentes looks, do mais casual ao mais elegante.

No guarda-roupa dos famosos

O amarelo manteiga se consolidou como um tom neutro dentro do universo da moda, possibilitando combinações com uma vasta gama de cores. Presente também em acessórios, logo se tornou uma tonalidade indispensável para o guarda-roupa de celebridades e fashionistas ao redor do mundo.

O ator Timothée Chalamet compareceu à cerimônia do Oscar 2025 com um conjunto de couro amarelo manteiga assinado pela casa francesa de moda Givenchy. O look chamou a atenção até mesmo dos convidados presentes, acostumados com os tradicionais ternos preto e branco usados na premiação.

Por ser uma cor mais neutra, o amarelo manteiga funciona como um ponto de luz delicado em produções básicas ou pesadas. Uma das maneiras mais simples de incorporá-lo é combiná-lo com tons neutros, como o branco, bege ou marrom, criando um visual harmônico, perfeito para o dia a dia.

De volta às passarelas

Já era esperado que a tonalidade clara fizesse parte do guarda-roupa de primavera e verão dos entusiastas de moda em 2025. A grande surpresa foi a presença de novas peças com esse tom nos desfiles das marcas para 2026. Na coleção assinada pelo designer de moda americano Willy Chavarria, desfilada na Semana de Moda de Paris, o amarelo manteiga se destacou na passarela em combinações com azul vibrante.

Já o estilista Simon Porte Jacquemus incorporou a tonalidade do verão em sua coleção de outono/inverno 2025/26 por meio de transparências e tecidos leves. O tom suave traz uma forte sensação de frescor, característica marcante das peças da grife francesa.

Aprofundando o espectro de tons de amarelo, a francesa Saint Laurent apostou em tons levemente mais escuros, flertando com a tonalidade mostarda. As combinações monocromáticas conferem estilo e personalidade aos looks, que também podem ser usados em ocasiões noturnas, como festas e happy hours, fugindo um pouco da associação à leveza e ambientes externos.

O amarelo manteiga se firma como uma escolha estética duradoura, que transita com versatilidade entre coleções de luxo, produções comerciais e o street style cotidiano, reafirmando seu apelo atemporal e sua capacidade de se reinventar a cada temporada.

