Ana Carolina reúne famosos em show comemorativo na Zona Oeste do Rio

Ana Carolina, que comemora 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, levou ao palco do Qualistage, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um espetáculo que reuniu diversas celebridades na plateia na noite de sábado (12/7). Entre os convidados estavam Marjorie Estiano, Luis Miranda, Emanuelle Araújo, Carla Cristina Cardoso, Ju Amaral, Anna Lima, e a escritora Thalita Rebouças, que assistiram à apresentação ao lado de familiares e amigos.

O repertório da noite mesclou grandes sucessos, como “Garganta”, “Elevador” e “Pra Rua Me Levar”, com as primeiras apresentações ao vivo das faixas do novo EP autoral “Ainda Já”, lançado após seis anos desde o último disco de inéditas. O EP reúne apenas composições assinadas por Ana, fruto de parcerias com nomes como Umberto Tavares, Jefferson Júnior e Carol Marcílio, bem como colaborações com veteranos de longa data, como Bruno Caliman e Antonio Villeroy.

Sob direção de Jorge Farjalla, o espetáculo foi estruturado em cinco atos temáticos — “A História”, “A Paixão”, “A Memória”, “O Reencontro” e “A Celebração” — e apresentou uma estética multimídia que combina projeções em LED e encenações teatrais para narrar as diferentes fases da carreira da cantora.

A turnê “25 Anas” segue agora por várias capitais do país. Os próximos shows estão agendados para São Luís (MA), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), com ingressos disponíveis em plataformas como Ticketmaster, Sympla e Blueticket.