Ana Castela debocha após boatos de que estaria ficando com Zé Felipe

Ana Castela usou as redes sociais para falar sobre os boatos de que estaria ficando com Zé Felipe. Os dois cantores estão juntos nos Estados Unidos e ela aproveitou para gravar um vídeo debochando do “suposto casal”.

A cantora publicou um vídeo no qual ela diz: “Eu vou assumir para vocês”. Em seguida, mostra Zé Felipe agarrado com um amigo próximo. Todos no vídeo dão risadas. Confira!

VEJA: Ana Castela posta vídeo com Zé Felipe debochando após notícias de que os dois estão ficando. pic.twitter.com/H9e9c5z8mc — CHOQUEI (@choquei) July 29, 2025

A mãe da cantora também negou o possível affair dos cantores, que foi anunciado por fontes do Portal LeoDias. Ana Castela e Zé Felipe foram separados para os EUA, mas estão juntos visitando um parque de diversão no país.

Vale lembrar que a cantora está solteira desde o fim do relacionamento, com idas e vindas, com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto.