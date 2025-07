Ana Hickmann abre álbum de férias em família após alta hospitalar de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, compartilhou nesta quarta-feira (23/7) os registros das férias em família, logo após o marido, Edu Guedes, de 51 anos, receber alta. O apresentador recebeu m diagnóstico de câncer no pâncreas no último mês, precisando enfrentar quatro cirurgias em um período de 15 dias.

“Depois da tempestade o sol volta a brilhar! Um pouco das nossas férias em família. Melhor remédio de todos: amor”, escreveu Ana na legenda do carrossel de fotos do passeio em família, com o filho, Alezinho, a enteada, Maria e Edu Guedes.

Edu Guedes surge em registro com Ana Hickmann e o enteado
Edu Guedes parabeniza filho de Ana Hickmann.
Casal com a filha de Edu, Maria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebram 1° Natal como noivos em família

O chef de cozinha enfrentou quatro cirurgias em um período de 15 dias para a remoção de um tumor no pâncreas. Ele recebeu alta no dia 11 de julho e ainda se recupera dos procedimentos, realizando sessões de fisioterapia, inclusive respiratória.

Ana é mãe de Alezinho, de 11 anos, fruto do antigo casamento com o empresário Alexandre Correa. Já Edu, é pai de Maria, de 16 anos, fruto do relacionamento com Daniela Zurita. Ambos demonstram ter uma ótima relação com os enteados.