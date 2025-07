ana-hickmann-compartilha-planos-para-festa-de-casamento-com-edu-guedes:-“vai-gastar”

Ana Hickmann e Edu Guedes já abriram contagem regressiva para a cerimônia de casamento! O casal, que já oficializou a união no civil, detalhou a expectativa para a festa em entrevista à Sônia Abrão para o “A Tarde É Sua”, programa da RedeTV!, nesta terça-feira (22/7).

O chefe de cozinha até tentou emendar a celebração já durante a festa noivado, mas esbarrou nos desejos da companheira, que planeja algo a mais: “No dia que a gente teve o noivado eu tentei convencer ela: ‘Ana, está tudo certo, está quem a gente quer aqui’. Eu levei pra um lado da brincadeira, mas tentei convencer, conversei por uns 15 minutos, e ela falou: ‘Não. Vamos deixar mais pra frente’” disse.

Edu Guedes, que passou por cirurgia após ser diagnosticado com câncer, recebeu Sonia Abrão e Cabrini em casa para conceder entrevistas

Ele logo foi interrompido pela apresentadora. Hickmann adiantou que seus planos para a festa são ambiciosos: “Sinto muito, vai gastar pra caramba nesse casamento, quero nem saber. A gente vai fazer tudo como combinamos”. Edu aproveitou a oportunidade para convidar Sônia: “Ainda não tem data, mas sinta-se convidada”.

Guedes e a comandante do “Hoje em Dia” estão juntos desde janeiro de 2024, mas só assumiram a relação em março, tendo noivado três meses depois. Eles se casaram no civil em maio deste ano. Já a festa para celebrar a oficialização da união deve ocorrer após a recuperação do cozinheiro, que tornou público o diagnóstico de câncer no pâncreas há poucos dias.